МИД Венесуэлы указал на историческую ошибку США

Американский лидер Дональд Трамп, продлив санкции против Венесуэлы, введенные в 2015 году, повторил ошибку прежнего главы страны Барака Обамы, и это является лишь предлогом для оправдания агрессии, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Арреаса написал в Twitter, что администрация Трампа «ратифицировала и снова совершила историческую ошибку правительства Барака Обамы». Он подчеркнул, что «Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа в мире», это «суверенная территория мира».

Министр добавил, что народ Венесуэлы является другом американцам.

«Указ, возобновленный сегодня, это только предлог для оправдания агрессии, которая включает угрозу использования силы с целью вызвать смену режима, чтобы контролировать богатства страны», - считает Арреаса.

Он указал также, что действия Трампа и его окружения разбудили большое движение против войны и солидарность с Венесуэлой среди граждан США.

Тем временем американские СМИ пишут, что санкции США убивают людей в Венесуэле. При этом Вашингтон допустил введение санкций за бизнес с венесуэльскими компаниями.