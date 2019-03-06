Ким Чен Ын собрался совершить визит в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в скором времени посетить Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили осведомленные источники в Пекине.

По информации южнокорейской Ренхап, замглавы МИД КНДР Ри Гиль Сон в минувший четверг посетил Пекин, после чего отправился в город Далянь, где Ким Чен Ын и Си Цзиньпин в мае прошлого года провели саммит, передает ТАСС.

В Сеуле считают, что это «может свидетельствовать о подготовке новой встречи» лидеров Китая и КНДР, которая может состояться после 13 марта.

Напомним, 28 февраля в Ханое состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которых стороны так и не договорились о подписании совместного документа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа.