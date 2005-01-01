Божена Рынска госпитализирована в Москве

По возвращению в Москву из Испании журналистка Божена Рынска, вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко, попала в больницу, сообщили СМИ со ссылкой на ее тетю Нину Костикову.

Она рассказала, что Рынска находилась в Юрмале, когда умер Малашенко. Она экстренно вылетела в Испанию, где попала в больницу. Вскоре ее выписали, она вернулась в Москву, опубликовала несколько постов в соцсетях, но с 3 марта снова замолчала, пишет «Московский комсомолец».

«Божена плохо себя чувствует. Она в больнице сейчас. Так что пока, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу», – сказала Костикова.

По ее словам, Рынска находится в московской клинике. Причину госпитализации Костикова не называет.

«Под постоянным контролем врачей. Сейчас не нужны лишние спекуляции и разговоры на эту тему. У племянницы и без того огромное количество разных хейтеров, людей, которые считают возможным оценивать все происходящее, хотя сами не знают, что творится на самом деле», – заявила она.

Костикова добавила, что у рынски забрали телефон, так как «человек в жестком депрессивном состоянии».

О госпитализации Рынски в Испании сообщалось еще 2 марта, однако в испанской клинике она провела всего день.

Она вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко, которого нашли мертвым в конце февраля в Испании. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой. Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.