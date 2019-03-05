Кандидат в президенты США Уоррен призвала к сохранению ДРСМД

Сенатор-демократ и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен призвала американских военных к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во избежание гонки вооружений.

«Я призываю вас подумать о том, должны ли мы вместо того, чтобы выходить из ДРСМД, удвоить усилия, чтобы вернуть Россию к соблюдению договора», – заявила Уоррен во время слушаний в сенате, обращаясь к командующему Европейского командования ВС США генералу Кертису Скапарротти.

По мнению сенатора, президенту России Владимиру Путину нельзя доверять во всем, что касается соблюдений Договора РСМД, передает РИА «Новости».

«Однако мы обязаны предотвратить опасную и дорогостоящую гонку вооружений в Европе», – подчеркнула Уоррен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из Договора РСМД. Госсекретарь Майк Помпео при этом заявил, что в шестимесячный срок Россия должна вернуться «к полному и проверяемому соблюдению договора».

Путин пообещал ответить зеркально. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что все предложения Москвы по сохранению Договора остаются в силе, а Россия готова к диалогу.