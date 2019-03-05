Нобелевский комитет решил вручить премии по литературе сразу за два года

Постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон сообщил, что имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы объявят в октябре.

Вручение премий пройдет, по традиции, 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля, сообщил Ульссон в интервью Dagens Nyheter, передает ТАСС.

«В этом году будут две Нобелевские премии (по литературе), как мы и надеялись», – отметил представитель Шведской академии.

Он добавил, что встреча с правлением Нобелевского фонда прошла хорошо. «У нас в любом случае будет Нобелевская премия. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Главное, что мы пришли к соглашению», – рассказал Ульссон об итогах переговоров.

Напомним, вокруг литературной премии в 2018 году разразился секс-скандал, который открыл механику процесса выбора, а также спровоцировал потерю доверия к результатам. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В ноябре сообщалось, что Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе.