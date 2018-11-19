После секс-скандала создан новый Нобелевский комитет по литературе

Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе.

Во время Нобелевской недели текущего года не назвали лауреата премии по литературе. Его могут назвать уже в 2019 году. Решение перенести присуждение премии вынесла Шведская академия, которая обычно этим и занималась, в связи с уменьшением количества членов организации и «ослабления доверия» к ней, пишет ТАСС.

По правилам в академию можно принимать новых членов при наличии кворума в 12 человек, однако сейчас в организации состоит лишь 11 литераторов. Нобелевский фонд заявил, что при таком количестве голосов авторитетность выбора лауреата попала бы под сомнение.

Напомним, недавно вокруг литературной премии разразился секс-скандал, который открыл механику процесса выбора, а также спровоцировал потерю доверия к результатам. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.