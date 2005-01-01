Шнуров поддержал оскорбившего жителей хрущевок чиновника Роскосмоса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал начальника отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал живущих в хрущевках людей скотобазой.

Артист посвятил разгоревшемуся вокруг ситуации скандалу новое четверостишие, которое опубликовал в своем телеграм-канале:

И вот уже в который раз

Их травят и толпой гнобят.

Всех тех ребят, что говорят,

Как есть и просто без прикрас.

Напомним, Жарков заявил, что «контингент из хрущевок засрет» за пару лет новые дома, построенные по программе реновации. В ответ на критику пользователей из социальных сетей он назвал жителей хрущевок скотобазой, обвинив в асоциальном образе жизни.

Позже чиновник извинился за свое сравнение и отметил, что сказанное является его мнением и никак не связано с деятельностью Роскосмоса. В госкорпорации сообщили, что собираются проанализировать ситуацию с высказыванием своего сотрудника и принять решение. В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что Жаркову за такое высказывание может грозить до пяти лет тюрьмы.