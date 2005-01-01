Чиновнику Роскосмоса за оскорбление жителей хрущевок пригрозили пятью годами тюрьмы

Сотрудник головного финансового института Роскосмоса – «Организации «Агат» – Станислав Жарков за оскорбление жителей хрущевок может получить до пяти лет лишения свободы, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Если дело ограничится лишь увольнением Жаркова, то он, можно сказать, хорошо отделается. По сути, его действия подпадают под статью 282 УК РФ: унижение достоинства человека или группы лиц по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», – передает слова Клинцевича РИА «Новости».

Он отметил, что по этой статье чиновнику может грозить в том числе лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В то же время сенатор заявил, что не «жаждет крови».

«Но те, кто в той или иной форме попытаются последовать его примеру, должны знать: они нарушают не только моральные нормы, принципы нашего общежития, но и законодательство Российской Федерации», – заявил он.

Между тем, в «Организации «Агат» сообщили, что в ближайшее время Станислав Жарков будет уволен – на предприятии поддержали решение комиссии по этике Роскосмоса, рекомендовавшей уволить этого сотрудника.

Ранее Жарков в Facebook-дискуссии назвал людей, живущих в хрущевках, «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Позже Жарков извинился за свои слова, заявив, что сам живет в хрущевке.