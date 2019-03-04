Общественная палата призвала доработать законопроект о деятельности кибердружин

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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          Общественная палата призвала доработать законопроект о деятельности кибердружин

          4 марта 2019, 19:42

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Законопроект о деятельности кибердружин, которые будут выявлять в интернете противоправную информацию, нуждается в доработках, заявили в Общественной палате России.

          В понедельник в ОП состоялось нулевое чтение проекта федерального закона о кибердружинах. В пояснительной записке к документу говорится, что кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, сообщает РАПСИ.

          Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Олег Быков заявил, что документ еще не внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

          «Изначально мы планировали детально обсудить этот законопроект с представителями общественности, учесть все предложения и замечания, поскольку тема достаточно тонкая. Хочу подчеркнуть, что разработанный документ не направлен на ограничение свободы слова в интернете, он касается правого регулирования и поддержки представителей гражданского общества, которые готовы работать с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, прокуратурой, следственными органами в сфере противодействия распространению противоправной информации в интернете», – пояснил Быков.

          По его словам, целью законопроекта является создание правовых условий для добровольного участия граждан в противодействии распространению запрещенной информации в сети.

          «В интернете очень активно распространяется информация, и она не всегда правомерна: есть признаки противоправной информации, связанной, например, со сбытом наркотических средств, психотропных веществ, склонением людей к суицидальным проявлениям, вовлечением несовершеннолетних в преступные группы и другое. Нам важно, чтобы этот законопроект был качественно подготовлен, чтобы он отвечал современным требованиям, в том числе и в плане развития информационных технологий», – заключил Быков.

          Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, отметил важность данного законопроекта, однако подчеркнул, что кибердружины должны заниматься конкретными делами – борьбой с преступными группировками, распространением наркотиков и так далее.

          «Важно, чтобы закон не стал давлением на свободу слова», – добавил он.

          По мнению некоторых участников нулевых чтений, предлагаемый законопроект нуждается в доработках. Во-первых, необходимо четко определить права и обязанности кибердружинников; во-вторых, следует предусмотреть, каким образом они будут сотрудничать с правоохранительными органами; в-третьих, следует учесть наличие прокси-сервисов, которые созданы для обхождения блокировок сайтов.

          Как отметил координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев, кибердружинникам необходимо пройти специальное обучение. Кроме того, им должны быть предоставлены специальные технические условия для осуществления своей деятельности.

          «Этот закон должен стать полезным, необходимо предусмотреть все нюансы. Прежде всего, деятельность кибердружинников не должна носить политический характер. Также следует предусмотреть порядок взаимодействия активистов с госорганами, которые могут быть завалены доносами», – сказал украинский и российский политолог, дипломат Ростислав Ищенко.


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