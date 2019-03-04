Общественная палата призвала доработать законопроект о деятельности кибердружин

Законопроект о деятельности кибердружин, которые будут выявлять в интернете противоправную информацию, нуждается в доработках, заявили в Общественной палате России.

В понедельник в ОП состоялось нулевое чтение проекта федерального закона о кибердружинах. В пояснительной записке к документу говорится, что кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, сообщает РАПСИ.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Олег Быков заявил, что документ еще не внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«Изначально мы планировали детально обсудить этот законопроект с представителями общественности, учесть все предложения и замечания, поскольку тема достаточно тонкая. Хочу подчеркнуть, что разработанный документ не направлен на ограничение свободы слова в интернете, он касается правого регулирования и поддержки представителей гражданского общества, которые готовы работать с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, прокуратурой, следственными органами в сфере противодействия распространению противоправной информации в интернете», – пояснил Быков.

По его словам, целью законопроекта является создание правовых условий для добровольного участия граждан в противодействии распространению запрещенной информации в сети.

«В интернете очень активно распространяется информация, и она не всегда правомерна: есть признаки противоправной информации, связанной, например, со сбытом наркотических средств, психотропных веществ, склонением людей к суицидальным проявлениям, вовлечением несовершеннолетних в преступные группы и другое. Нам важно, чтобы этот законопроект был качественно подготовлен, чтобы он отвечал современным требованиям, в том числе и в плане развития информационных технологий», – заключил Быков.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, в свою очередь, отметил важность данного законопроекта, однако подчеркнул, что кибердружины должны заниматься конкретными делами – борьбой с преступными группировками, распространением наркотиков и так далее.

«Важно, чтобы закон не стал давлением на свободу слова», – добавил он.

По мнению некоторых участников нулевых чтений, предлагаемый законопроект нуждается в доработках. Во-первых, необходимо четко определить права и обязанности кибердружинников; во-вторых, следует предусмотреть, каким образом они будут сотрудничать с правоохранительными органами; в-третьих, следует учесть наличие прокси-сервисов, которые созданы для обхождения блокировок сайтов.

Как отметил координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев, кибердружинникам необходимо пройти специальное обучение. Кроме того, им должны быть предоставлены специальные технические условия для осуществления своей деятельности.

«Этот закон должен стать полезным, необходимо предусмотреть все нюансы. Прежде всего, деятельность кибердружинников не должна носить политический характер. Также следует предусмотреть порядок взаимодействия активистов с госорганами, которые могут быть завалены доносами», – сказал украинский и российский политолог, дипломат Ростислав Ищенко.