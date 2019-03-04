В Госдуму внесли законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума

Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан с целью реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, по которым борьба с бедностью является одним из основных направлений в государственной деятельности, передает РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячных денежных выплат), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации», – сообщается в документе.

При пересмотре размера соцдоплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в 2020 году будут учтены суммы указанных индексаций. В следующем году свыше прожиточного минимума пенсионера будут выплачивать суммы текущих индексаций.

«Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Российской Федерации ПМП. При этом сверх ПМП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года», – говорится в законопроекте.

Ранее стало известно, что в рамках законопроекта о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума первые выплаты пройдут до 1 июля 2019 года.

Напомним, Путин во время послания Федеральному собранию потребовал индексации пенсий и ежегодных денежных выплат сверх уровня прожиточного минимума. После этого был разработан проект закона, согласно которому малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума.