Малообеспеченные пенсионеры получат первые дополнительные выплаты до 1 июля

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, первые выплаты пенсионеры получат до 1 июля 2019 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», – сказал глава камбина, передает ТАСС.

Медведев отметил, что действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума пенсионера. Однако, по его словам, этот показатель, зачастую, достигался за счет индексации надбавок, передает РИА «Новости».

«Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате, доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», – сказал Медведев.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что более 4 млн российских пенсионеров до 1 июля 2019 года получат перерасчет социальных доплат к пенсиям.

По его словам, в некоторых случаях перерасчет доплат может быть более сложным. Например, когда у пенсионеров есть дополнительные льготы, связанные с их статусом ветерана труда, инвалида, блокадника. «Здесь нужен точный подсчет. Идея очень простая: доводим пенсию до прожиточного минимума, а сверх этого – ту индексацию, которая им положена на их страховую часть и их социальные выплаты», – объяснил Рязанский.

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. После этого был разработан проект закона, согласно которому малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума.