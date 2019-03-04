В Латвии предложили отменить «унизительный» праздник 8 Марта

Доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска предложила отменить празднование 8 Марта, заявив, что это «унизительное наследие оккупационного режима».

Яриновска написала в Twitter, что праздник не следует отмечать в Латвии, так как его узаконили во время «советской оккупации».

Исследовательница заявила, 8 Марта «является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР, женщины Латвии не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики».

Однако инициатива не была поддержана большинством пользователей. Комментаторы попросили не демонизировать Международный женский день и не брать на себя ответственность за всех женщин Латвии.

«Не надо говорить от имени всех женщин Латвии. Если вас никто не вспоминает в этот день, то это не вина всех женщин Латвии», – написала @jarinovska.

«Есть женщины, которых вспоминают круглый год, а не в один день советского стыда», – ответила ей Яриновска.

В свою очередь пользовательница @Wonneguute предложила исследовательнице почитать о суфражистках.