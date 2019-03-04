Названа дата возможной встречи Рогозина с представителями НАСА

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин может встретиться с заместителем главы НАСА по пилотируемым программам Биллом Герстенмайером на космодроме Байконур 14 марта, когда состоится запуск новых членов экипажа к МКС, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Приедет заместитель администратора Герстенмайер, который обычно присутствует на пилотируемых пусках с участием американских астронавтов. Я думаю, что встреча будет», – передает слова Устименко ТАСС.

14 марта на корабле «Союз МС-12» в космос отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС еще в октябре 2018 года, однако тогда произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

В феврале стало известно, что директор НАСА Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур для наблюдения за запуском «Союза МС-12» к МКС. Ожидалось, что именно там могла состояться его встреча с Рогозиным.