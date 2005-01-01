Директор НАСА отказался лететь на Байконур

Директор НАСА Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур для наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-12» к МКС в марте, об этом сообщил представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Встреча главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и Брайденстайна отменилась по той же причине, добавил Устименко, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российская научная делегация может не принять участия в международной конференции, которая состоится в августе в США.