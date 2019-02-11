Российским ученым не выдают визы США для научной конференции

Российская научная делегация может не принять участия в международной конференции по космическим лучам, которая состоится в августе в США, из-за трудностей с получением американских виз.

О сложной ситуации РИА «Новости» рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) МГУ Михаил Панасюк.

«В настоящее время мы буквально горим с участием в международной конференции по космическим лучам, которая пройдет в августе в Мичигане. По-моему, туда вообще никто из наших ученых не поедет», – сказал он.

Панасюк сказал, что его виза заканчивается в марте. «Я просто не представляю, как получить ее снова. Ведь записи на собеседование в посольство США в Москве просто нет», – подчеркнул он.

Ученый добавил, что организаторы конференции в США пишут письма с просьбой оказать содействие в получении виз российскими учеными.

Он также заявил, что западные научные журналы ведут против российских ученых «подковерную борьбу», не принимая к печати их научные публикации по тематике открытий в области исследования галактических космических лучей, но публикуя аналогичные статьи американских исследователей.

Напомним, в январе директор НАСА Джим Брайденстайн отменил визит главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. В ходе поездки Рогозина планировалось обсудить проект окололунной станции, после этого в России не исключили выхода из этих переговоров. Ведущие российские специалисты по космосу заявили, что разочаровались в НАСА.