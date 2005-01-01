США: Россия заплатит высокую цену за поддержку Венесуэлы

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в эфире американского телеканала CNN.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что администрация заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет сомнений. «Все знают, что русские – главные сторонники режима на Кубе», – приводит его слова RT.

Ранее Абрамс допускал возможность введения против России санкций из-за позиции по Венесуэле.

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Напомним, 24 марта российские самолеты прибыли в Венесуэлу. Вашингтон заявил, что не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». Президент США Дональд Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на заявления американской стороны подчеркивал, что российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники и находятся в Боливарианской Республике на законных основаниях. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что домыслы о военных операциях России в Венесуэле являются безосновательными.

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