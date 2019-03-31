Появилось видео с места катастрофы МиГ-27 в Индии

В социальных сетях появилось видео с места крушения истребителя-бомбардировщика МиГ-27 военно-воздушных сил Индии.

Запись опубликована в Twitter издания Economic Times.

Напомним, истребитель-бомбардировщик ВВС Индии разбился неподалеку от города Джоджхпур, штат Раджастан. Летчик катапультировался. Причины крушения пока неизвестны.

Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.

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