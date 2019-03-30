В США собрались издать полную печатную версию доклада Мюллера

Несколько американских издательств заявили о готовности опубликовать полную печатную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы, сообщает Associated Press.

Готовность издать доклад Мюллера, полная версия которого насчитывает 400 страниц, подтвердили издательские дома Melville House, Skyhorse Publishing, а также Scribner в сотрудничестве с The Washington Post, передает ТАСС.

Издатели пообещали опубликовать доклад в полном объеме и без изменений. При этом некоторые из них снабдят его редакционными заметками или комментариями специалистов.

По сведениям Associated Press, печатная версия доклада может появиться на полках магазинов в течение двух недель после публикации документа министерством юстиции США.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр назвал срок, к которому министерство юстиции планирует предоставить Конгрессу полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

После этого демократы затребовали полный текст доклада Мюллера без редактуры.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

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