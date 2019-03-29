Названы сроки предоставления Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр назвал срок, к которому министерство юстиции планирует предоставить Конгрессу полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

Барр написал письмо председателю юридического комитета Палаты представителей, конгрессмену-демократу Джерролду Надлеру и сенатору-республиканцу Линдси Грэму, в котором сообщил, что министерство юстиции сможет «предоставить доклад к середине апреля, а может быть, и раньше», передает ТАСС.

«Скоро у всех появится возможность его увидеть», – заверил генпрокурор США в письме.

При этом он уточнил, что ведомство готовит к публикации отредактированную версию. Так, в итоговой версии доклада будет скрыта часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений.

Барр также сообщил членам Конгресса о намерении выступить на слушаниях в начале мая.

«Как я уже ранее обсуждал с вами, наилучшим решением будет публичная дача показаний вскоре после публикации доклада спецпрокурора. Я могу выступить в юридическом комитете Сената 1 мая и в Палате представителей 2 мая», – заявил Барр в письме.

Глава министерства юстиции также подтвердил, что не намерен отправлять копию «доклада в Белый дом до его публикации».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования. Более того, демократы потребовали от генпрокурора США передать Конгрессу весь доклад Мюллера.

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