Демократы потребовали от генпрокурора США передать Конгрессу весь доклад Мюллера

Председатели шести комитетов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов потребовали от генпрокурора США Уильяма Барра предоставить Конгрессу полный текст доклада об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Конгрессмены потребовали, чтобы полный текст доклада был передан Конгрессу не позднее вторника 2 апреля, передает ТАСС.

Генпрокурора также призвали начать передавать профильным комитетам лежащие в основе доклада свидетельства и материалы, подчеркнув, что «четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти».

Документ подписали председатели юридического комитета Джерролд Надлер (демократ, от штата Нью-Йорк), комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния), комитета по финансовым услугам Максин Уотерс (демократ, от штата Калифорния), бюджетного комитета Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) и комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк).

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США, а вице-президент США Майкл Пенс посоветовал демократам сотрудничать с Трампом ради общей безопасности.

После этого лидер республиканского меньшинства в Палате представителей обвинил демократов в безответственном поведении и саботаже работы Белого дома, а сын президента США Дональд Трамп-младший призвал наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией».