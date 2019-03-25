Демократам посоветовали сотрудничать с Трампом ради общей безопасности

Вице-президент США Майкл Пенс выразил надежду, что находящиеся в оппозиции демократы, которые подозревали американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой, будут сотрудничать с главой Белого дома ради общей безопасности.

Пенс подчеркнул, что итоговые выводы расследования Мюллера оправдали американского лидера, передает ТАСС.

«После занявшего два года расследования и безрассудных обвинений со стороны многих демократов и представителей СМИ спецпрокурор [Роберт Мюллер] подтвердил слова Трампа», – констатировал вице-президент США.

Он выразил надежду, что демократы, «потратившие так много времени на эти дискредитировавшие себя обвинения», присоединятся к администрации Трампа для продвижения повестки, которая сделает Соединенные Штаты «еще более процветающей и более безопасной [страной] для каждого американца».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.

После этого лидер республиканского меньшинства в Палате представителей обвинил демократов в безответственном поведении и саботаже работы Белого дома, а сын президента США Дональд Трамп-младший призвал наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией».

Тем временем демократы собрались добиваться публикации полного текста расследования Мюллера.