Демократы затребовали полный текст доклада Мюллера без редактуры

Председатель юридического комитета Палаты представителей, конгрессмен-демократ Джерролд Надлер проинформировал Генпрокурора США Уильяма Барра, что Конгресс требует предоставить полный текст доклада Мюллера без редактуры ко второму апреля, сообщает Reuters.

По словам конгрессмена, ранее на этой неделе он проинформировал министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, что Конгресс требует предоставить полный текст доклада Мюллера, без внесенных изменений, а также доступ к основным доказательствам ко второму апреля, передает ТАСС.

«Эта дата все еще остается дедлайном», – заявил Надлер в ответ на обещание Барра направить полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера к середине апреля.

Накануне Барр назвал срок, к которому министерство юстиции планирует предоставить Конгрессу полный отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования. Более того, демократы потребовали от генпрокурора США передать Конгрессу весь доклад Мюллера.

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