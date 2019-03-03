Украина показала испытания броневика «Барс-8»

На Украине успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля «Барс-8», в этой стране ее называют «эффективной машиной на уровне лучших мировых стандартов».

«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. «Барс-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа», – сообщается в Facebook правительственного портала.

В сообщении говорится, что «Барс-8» будут применять для транспортировки личного состава и перевозки грузов в условиях боевых действий. Кроме того, он предназначен для охраны блокпостов и использования медицинского эвакуационного транспорта.

Опубликовано также видео испытаний бронеавтомобиля.

Бронемашина «Барс-8» была представлена в марте 2016 года. Она разработана корпорацией «Богдан Моторс».

Украина неоднократно рассказывала о собственных разработках, которые подвергались критике даже в собственной стране. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.