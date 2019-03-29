Стал известен размер средней социальной пенсии после индексации

Средний размер социальной пенсии в России после повышения 1 апреля вырастет до 9 тыс. 266 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

На сайте ПФР указывается, что «повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,3 млн являются получателями социальных пенсий».

Средний размер социальной пенсии составит 9 тыс. 266 рублей; средний размер такой пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет до 13 тыс. 674 и 13 тыс. 812 рублей соответственно.

«Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31 тыс. 300 рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37 тыс. 400 рублей», – указывается в пресс-релизе.

В ведомстве также напомнили, что согласно распоряжению правительства России, подписанному в марте, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию.

Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости – в том случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.

Ранее вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы.

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