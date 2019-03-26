Силуанов заявил о возможности увеличить пенсии до 20%

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Нам нужно запускать этот механизм (ИПК), потому что это даст возможность увеличивать пенсии до 20% (в зависимости) от уровня заработной платы. А также создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП», – сказал первый вице-премьер на коллегии Минфина, передает ТАСС.

Он предложил определиться и создать соответствующий законопроект.

Между тем, в феврале сообщалось, что граждане, у которых низкие доходы, не будут включаться в новую накопительную пенсионную систему – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) – по умолчанию.

Все накопления в рамках ИПК, согласно законопроекту, будут собственностью граждан. Им позволят частично использовать накопленные средства на лечение тяжелых, угрожающих жизни болезней. Для этого Минздрав утвердит фиксированный список.