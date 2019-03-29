Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому пику

Уровень долговой нагрузки населения России достиг 9,9%, что близко к историческому пику 2014 года, когда уровень долговой нагрузки составлял 10,4%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Как отмечается в материалах, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования, передает ТАСС.

Данилова также уточнила, что тенденция быстрого роста долговой нагрузки по необеспеченным кредитам наблюдалась последний год. Вместе с тем, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. По ее словам, «это связно с тем, что ипотека – это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков».

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Ранее сообщалось, что настоящий бум кредитования наблюдается в России. Это тем более удивительно, что еще несколько лет назад финансовый кризис заставил жителей страны перейти в режим экономии. Однако сейчас, похоже, потребительская модель вернулась к докризисным показателям. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что повлияло на подобные перемены.