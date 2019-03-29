Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника

Российские комплексы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника благодаря новой пассивной станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения, по которому обычно обнаруживается ПВО.

«В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора – работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте месяце, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются», – заявил управляющий директор «КБ Точмаш им. Нудельмана» Валерий Макеев в интервью РИА «Новости».

Макеев уточнил, что главная особенность комплекса – пассивность, то есть отсутствие радиоизлучения, по которому его мог бы обнаружить противник, а после уничтожить весь комплекс ПВО.

«Дело в том, что во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело. В случае если противовоздушная оборона будет насыщена комплексами «Сосна» (новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия) с такой станцией, все будет совсем иначе», – пояснил Макеев.

Точмаш уточнил, что станцию кругового обзора можно устанавливать на существующие сухопутные и корабельные комплексы ПВО, на бронетехнику или размещать на охраняемых объектах.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают высокоточный артиллерийский снаряд.