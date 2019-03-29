США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков

Полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer приостановлены из-за проблем с системой тормозных парашютов, сообщают ВВС США.

Указывается, что проблемы «потенциально затрагивают» все B-1B Lancer, передает ТАСС.

В ВВС США утверждают, что речь идет о проблеме процессуального характера. Военные заверили, что нет связи с проблемами систем катапультирования, выявленными ранее.

Возобновление полетов ожидается после завершения проверок.