ОНФ заявил о запуске трех крупномасштабных проектов

ОНФ объявил о запуске трех новых проектов, которые направлены на повышение эффективности реализации суперуказа президента Владимира Путина.

Член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер представила проект «Регион заботы» по развитию паллиативной помощи в российских регионах, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект направлен на формирование индивидуальных программ в 25 пилотных субъектах страны, которые закрывают 36% потребностей России в паллиативной помощи.

Среди главных целей проекта – увеличение доли пациентов, получающих помощь на дому и разработка профессиональных стандартов паллиативной помощи для врачей и сиделок. Особое внимание ОНФ уделит вопросу доступности лекарственных и обезболивающих препаратов для паллиативных пациентов, в том числе опиоидных анальгетиков российского производства, а также работе по декриминализации ответственности врача.

«Развитие паллиативной помощи должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики. Ежегодно в такой помощи нуждаются более миллиона россиян, а получают ее менее 200 тыс. человек. Работая над развитием системы паллиативной помощи, очень важно помнить не о цифрах, а о качестве этой помощи. От того, что мы построим новые хосписы и заполним их нуждающимися, достойной последняя часть жизни этих людей не станет», – отметила Федермессер.

Проект «Село. Территория развития» презентовала член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она напомнила, что для устойчивого роста сельского хозяйства необходимо добиваться повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Это, в частности, подчеркивал и Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

Для успешного выполнения этой задачи эксперты ОНФ планируют контролировать реализацию всех нацпроектов, которые влияют на качество жизни жителей сельской местности. Они затрагивают самые разные сферы: от образования, здравоохранения, жилья и состояния дорог до цифровой экономики. Кроме того, Народный фронт займется мониторингом реализации государственной программы РФ комплексного развития сельских территорий.

«Актуальность нашего проекта подтверждается данными последней переписи населения. По состоянию на 2010 год в России насчитывается 153 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает 37,8 млн человек. Но сегодня из-за недостаточно развитой инфраструктуры, низкого качества жилья, нехватки школ и медучреждений многие из этих сел пришли в запустение. Решить эти и другие проблемы призван наш проект, который направлен на формирование новых подходов к развитию сельских территорий через вовлечение местных жителей. К концу 2019 года мы планируем представить общественный «Стандарт села», а к концу 2020-го – вовлечь в реализацию действующих госпрограмм большинство сельчан», – рассказала Оглоблина.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты России Илья Семин представил проект «Служба занятости 2.0». Он нацелен на обновление стандартов работы служб занятости населения (СЗН), а также повышение удовлетворенности граждан и работодателей качеством их работы.

«Главная задача проекта – способствовать модернизации служб занятости населения в соответствии с запросами граждан и работодателей. Мы оценим, как работают службы занятости в разных регионах, проанализируем, насколько люди довольны их деятельностью, и определим лучшие практики», – пояснил Семин.

Результатом этой работы станет «Народный стандарт службы занятости населения», который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.

«Сегодня на заседании Центрального штаба мы озвучили новые проекты, к старту которых приступаем в ближайшее время или уже приступили. Среди них хочу выделить реализуемый в рамках выполнения поручения Президента «Регион заботы» – проект члена Центрального штаба ОНФ Нюты Федермессер. Индивидуальные программы развития паллиативной помощи в 25 субъектах федерации внедряются, чтобы сделать проще, эффективнее работу медицинского персонала, волонтеров, улучшить качество жизни пациентов, получающих уход на дому и их близких, облегчить их страдания. Сделаем предложения по корректировке соответствующего законодательства. Другой новый вектор работы Народного фронта – проект «Село. Территория развития». Проведем мониторинг культуры и быта жителей сельских территорий. Наши активисты вместе с волонтерами изучат лучший опыт благоустройства сельских территорий и заимствуем из него то, что можно будет тиражировать в масштабах страны», – подвел итог глава Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.