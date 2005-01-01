Задержанного экс-губернатора Ишаева назвали «патриархом» российской политики

«С точки зрения стрессовости для элиты поколения «40+» это событие крайне серьезное», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов, комментируя задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

«Ишаев – один из «патриархов» современной российской политики. Это тревожный сигнал для поколения российской элиты «40+», тех, кто помнит и понимает недавний статус Ишаева в политической системе», – отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Еще одна коллизия связана с тем, что это первое задержание за 2000-е и 2010-е годы бывшего члена Совета безопасности. Это первое задержание столь статусного представителя компании «Роснефть», – отметил эксперт.

Напомним, что о задержании Ишаева стало известно в четверг утром. Задержанный – бывший губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009–2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012–2013), академик РАН.

Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Экс-губернатор задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщил источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинете действующего зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, который является заместителем губернатора Сергея Фургала.

20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела, крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

«Что касается возможно инкриминируемых Ишаеву махинаций в лесной отрасли – ситуация в любой отрасли у нас далека от идеальной. А дальше речь идет о тех акцентах, которые расставляются в ходе санации той или иной отрасли. Происходит ли санация в отрасли, которая становится объектом расследования, – заметил Виноградов. – Есть проблема – акцент делается на наказании прежнего руководства, но после коррупционных дел не возникает понимания, изменилась ли принципиально среда в этой отрасли, или все остается по-прежнему, просто с другими людьми».