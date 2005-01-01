Задержанного экс-губернатора Ишаева назвали «патриархом» российской политики

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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«Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая

Кортеж президента Джимми Картера покидает территорию АЭС Три-Майл-Айленд Фото: общественное достояние
Ровно 40 лет назад на АЭС Три-Майл-Айленд произошла авария, вызвавшая в США панику и взрыв популярности «зеленых» идей. Вопиющая некомпетентность атомщиков вела страну к настоящей катастрофе, но в итоге стала катастрофой только для атомной энергетики Америки. Что же помешало «прожечь планету насквозь» вплоть до Китая? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...

Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...

Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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            Задержанного экс-губернатора Ишаева назвали «патриархом» российской политики

               28 марта 2019, 10:34
            Фото: Евгений Стецко/Ведомости/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

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            «С точки зрения стрессовости для элиты поколения «40+» это событие крайне серьезное», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов, комментируя задержание бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

            «Ишаев – один из «патриархов» современной российской политики. Это тревожный сигнал для поколения российской элиты «40+», тех, кто помнит и понимает недавний статус Ишаева в политической системе», – отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

            «Еще одна коллизия связана с тем, что это первое задержание за 2000-е и 2010-е годы бывшего члена Совета безопасности. Это первое задержание столь статусного представителя компании «Роснефть», – отметил эксперт.

            Напомним, что о задержании Ишаева стало известно в четверг утром. Задержанный – бывший губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009–2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012–2013), академик РАН.

            Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Экс-губернатор задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщил источник «Интерфакса».

            Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинете действующего зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова, который является заместителем губернатора Сергея Фургала.

            20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела, крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

            «Что касается возможно инкриминируемых Ишаеву махинаций  в лесной отрасли – ситуация в любой отрасли у нас далека от идеальной. А дальше речь идет о тех акцентах, которые расставляются в ходе санации той или иной отрасли. Происходит ли санация в отрасли, которая становится объектом расследования, – заметил Виноградов. – Есть проблема – акцент делается на наказании прежнего руководства, но после коррупционных дел не возникает понимания, изменилась ли принципиально среда в этой отрасли, или все остается по-прежнему, просто с другими людьми».


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