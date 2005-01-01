Абызова перевели в одиночную камеру

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28 марта, четверг | Последнее обновление — 11:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Задержанного экс-губернатора Ишаева назвали «патриархом» российской политики
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«Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Чистка российской элиты перешла на новый уровень
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...
Ушел последний классик советского кино
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...
Якутский ананас после угрозы погромов
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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