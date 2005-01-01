Абызова перевели в одиночную камеру

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, временно переведен в одиночную камеру московского СИЗО «Лефортово», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он находится в так называемой «карантинной» одиночной камере. Там его будут держать 10 суток. За это время он пройдет медосмотр, с ним побеседуют психологи, а также оперативные работники УФСИН по Москве. Во время данных мероприятий будут выявлены особенности характера экс-министра, а также некоторые моменты его прошлой жизни, которые могут повлиять на его содержание в СИЗО», – сказал источник ТАСС.

По его словам после карантина Абызова переведут в обычную камеру, где у него будет несколько соседей. Сокамерников политику выберут исходя из сведений, полученных в ходе карантинных мероприятий в первые 10 суток.

СК предъявил Абызову и четырем его предполагаемым соучастникам обвинение в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Сам экс-министр свою вину не признал. В среду Басманный суд Москвы отправил Абызова и других фигурантов дела под арест по ходатайству следствия. При этом защита предложила внести залог в размере 1 млрд рублей за освобождение Абызова.