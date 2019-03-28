Уволен директор школы, ученика которой окунули головой в унитаз

В школе Большого Камня Приморского края, где родитель устроили самосуд над пятиклассником, избившем одноклассницу, назначили нового исполняющего обязанности директора, сообщил представитель учебного заведения.

«У нас сейчас исполняющий обязанности директора Анатолий Квашнин», – сообщил источник РИА «Новости».

Директора школы Татьяну Коврову после инцидента временно отстранили от исполнения обязанностей, у класса, в котором учился мальчик, сменили классного руководителя.

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По данным СМИ, Квашнин ранее был начальником местной пожарной части, а еще раньше работал на кафедре филиала ДВГТУ.

В феврале правоохранители задержали жителя Приморья, который подозревается в том, что окунул в унитаз пятиклассника в школе Большого Камня. По информации местных СМИ, гнев мужчины был вызван издевательствами школьника над своими одноклассниками. Также возбуждено дело о халатности органов профилактики школы.

В управлении МВД по региону сообщали, что в полицию поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью школьника. Законные представители других пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям.