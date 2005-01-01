Задержан окунувший пятиклассника в унитаз житель Приморья

Правоохранители задержали жителя Приморья, который подозревается в том, что окунул в унитаз пятиклассника в школе Большого Камня.

«Подтверждаем, один человек задержан», – сказал РИА «Новости» представитель регионального управления СК РФ.

Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.