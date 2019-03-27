Политолог: Лоббистский потенциал Беглова соответствует масштабам Петербурга

«Александр Беглов действительно продемонстрировал свои лоббистские возможности. Лоббизм – это всегда некое взаимодействие, способность добиться реакции от другой стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя встречу главы Петербурга и премьера Дмитрия Медведева.

«То, что мы видим не только по встрече с Медведевым, но и по ряду других встреч – например, с главой Минтранса Евгением Дитрихом, – позволяет сделать вывод, что Беглов – это профессиональный и, возможно, даже лучший лоббист в стране. Он понимает, как работает система, лично знаком со многими политиками федерального уровня. Беседа с Медведевым это демонстрирует», – пояснил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Привлечь средства в регион – это одна из ключевых компетенций губернатора. У него фактически начата избирательная кампания. Всё, что он делает, надо рассматривать, с одной стороны, как вопрос управления городом; а с другой стороны, – как его деятельность в контексте избирательной кампании. В рамках кампании он и демонстрирует свои потенциальные возможности», – считает политолог.

Ранее в среду глава российского правительства Дмитрий Медведев принял в Москве врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Они обсудили вопросы социально-экономического развития северной столицы.

В частности, как сообщает сайт администрации города, Беглов обратился с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры, – это 17 детских садов, 4 школы, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник. Для восполнения дефицита обеспечения жителей города жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи, требуется 1 млрд 200 млн рублей. Медведев поручил рассмотреть эти вопросы и оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета.

«Избиратели не верят словам, им дела подавай. Это касается избирательной кампании на любом уровне, – добавил по этому поводу Старовойтов. – Возьмем какого-нибудь депутата районного, которому говорят, что «мы за тебя проголосуем, только ты нам детскую площадку организуй и сквер разбей». Электоральные процессы вышли на новую стадию, сейчас избирателям нужна демонстрация конкретных возможностей. Они верят только тогда, когда могут пощупать этот потенциал, видят реально сделанные дела».

Как раз Беглов грамотно и эффективно пользуется своими возможностями как главы региона, демонстрируя их избирателям, отметил политолог.

«Сама система подготовки глав регионов не стоит на месте, а призыв за призывом модернизируется. Технократы 2.0 более кастомизированы, адаптированы под регионы, чем предыдущие. Что это значит? Это значит, что федеральная власть, администрация президента не просто находит людей с нужными компетенциями в этом конвейере отбора, подготовки и обучения, но и старается назначить на конкретный регион максимально подходящих под него губернаторов. Администрация стремится, чтобы конкретный глава региона был максимально эффективен именно для данного региона, – пояснил Старовойтов. – Встреча с Медведевым демонстрирует, что Беглов по своему потенциалу соответствует масштабам Петербурга».