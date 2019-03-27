Брат Дворковича объяснил отъезд экс-вице-премьера из России

Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович отправился в заграничную командировку, об этом сообщил в СМИ его брат Михаил. Напомним, по слухам, распространившимся в Сети, бывший госчиновник мог быть причастен к «выманиванию» в Россию отставного министра Михаила Абызова, задержанного накануне.

«Уже несколько дней как мой брат находится в командировке. Не в России. И будет там еще несколько дней», - заявил он, передает РБК.

При этом Михаил Дворкович не сообщил, когда его брат покинул страну и когда вернется, также не указал, куда и с какой целью Аркадий отправился.

Советник президента ФИДЕ Берик Балгабаев уточнил, что Аркадий Дворкович сейчас в Европе.

«Насколько я знаю, он должен вернуться в субботу, это давно планировавшаяся поездка», – пояснил изданию Балгабаев.

По его словам, Дворкович находится в Сан-Марино, после чего он отправится в Италию.

Ранее источник из окружения бывшего вице-премьера сообщил, что Дворкович отпраздновал свой день рождения не в России, комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что задержанный экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал на родину на день рождения Дворковича.