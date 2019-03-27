Эрдоган объяснил решение по собору Святой Софии ответом на действия США

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что статус Софийского собора в Стамбуле будет изменен с музея на мечеть, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Мы можем сделать вход в Святую Софию бесплатным. Кроме того, после муниципальных выборов она вернется к своему исходному статусу, изменив его с музея на мечеть. Когда президент США Трамп объявляет Иерусалим столицей Израиля, а Голанские высоты – израильской территорией, Турция даст надлежащий ответ как временный председатель Организации исламского сотрудничества», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.

Собор Святой Софии в Константинополе некогда был самым большим храмом в христианском мире, после захвата города и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание стало музеем, а в 1985 году оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Дональд Трамп заявил о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которые САР считает своей территорией.

Во вторник Эрдоган заявил, что после проведения в стране муниципальных выборов статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть.