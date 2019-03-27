Путин призвал «сделать все» для участия российских спортсменов на Олимпиаде 2020 года

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования в совершенствовании борьбы с допингом и призвал сделать все возможное, чтобы не допустить никакого давления на членов российской сборной на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

«Отдельно хочу остановиться на вопросах взаимодействия Олимпийского комитета России, национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки. Так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. И просил бы действовать здесь активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила», – сказал президент на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин добавил, что конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено, но еще необходимо «окончательно закрыть остающиеся вопросы».

«Сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России», – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о нескольких дисквалификациях российских спортсменов. Но в тоже время стал разрушаться сложившийся на Западе миф, что в использовании запрещенных препаратов и в махинациях с допинг-пробами замешаны только представители России. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что о раскрытии всемирной допинговой сети заявили австрийские и немецкие следователи, которым удалось найти доказательства в отношении 21 спортсмена из восьми европейских стран (а также Казахстана), представляющих пять видов спорта.