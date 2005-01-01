Абызова поместили в камеру с подозреваемым в убийстве

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов содержится в одной камере с подозреваемым в убийстве и ранее судимым гражданином, что является нарушением, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Абызов содержится в ИВС СВАЮ в трехместной камере. С ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве. Это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельн», – сказал Мельников.

Также, по его словам, «Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били и общались с ним корректно», передает ТАСС.

Также стало известно, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в настоящее время изучает обстоятельства задержания Абызова.

«Мы изучаем обстоятельства задержания Михаила Абызова. Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Для того, чтобы судить о законности выбора меры пресечения и возможности применения статьи 108 УПК, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании», – сообщил Титов.

Он пояснил, что по действующим процессуальным нормам статья 210 УК РФ исключает возможность применения ст. 108 УПК. «Обращение от Абызова пока не получали, повторюсь, ситуация требует тщательного изучения», – отметил он.

Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег».