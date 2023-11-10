Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Экс-замглавы Минкультуры Ярилова не признала вину в ходе следствия
СК: Следствие по делу экс-замглавы Минкультуры Яриловой завершено, она не признает вину
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями экс-замглавы Минкультуры Ольги Яриловой, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что экс-чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в окончательной редакции, передает ТАСС. Как отметили в СК, вину она не признает.
«Материалы уголовного дела после ознакомления обвиняемой и ее защитой были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения», – подчеркнули правоохранители.
В СК в марте сообщали, что было открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в ходе реализации программы «Пушкинская карта».
В конце апреля в правоохранительных органах сообщили, что в Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в госпрограмме «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры Ольга Ярилова, она была арестована.