В России предложили создать Школпитнадзор

В Госдуме предложили создать специальный государственный орган, который будет контролировать качество питания учащихся – Школпитнадзор.

Соответствующее обращение направил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов министру просвещения Ольге Васильевой, передает RT.

Парламентарий указывает на то, что питание в школах часто подвергается критике со стороны родителей и самих школьников.

«Представители Школпитнадзора смогут проводить без предварительных разрешений проверки деятельности компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов, проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых», – говорится в обращении.

Кроме того, по предложению Чернышова, Школпитнадзор должен проверять санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает за обедом.

Специальное ведомство будет подчинено Министерству просвещения. Депутат также предложил организовать работу инспекторов по примеру действий «тайного посетителя» кафе или столовых.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что школьникам запретят приносить еду из дома; такое ограничение якобы содержалось в обновленном СанПиНе по школьному питанию, который готовит Роспотребнадзор. Ведомство опровергло эти данные. Позднее эти данные были опровергнуты. В ОНФ также заявляли, что новые нормы и правила по организации школьного питания не запрещают детям приносить в школу еду из дома.