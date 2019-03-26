Макгрегор оказался под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры в смешанных единоборствах, подозревается в сексуальном насилии, сообщают СМИ.

Макгрегор был арестован в январе, допрошен правоохранительными органами и освобожден в ожидании дальнейшего расследования. Ему пока не было предъявлено официальное обвинение, пишет New York Times.

Женщина, имя которой не раскрывается, в декабре обвинила Макгрегора в сексуальном насилии. По ее словам, инцидент произошел в отеле Beacon на окраине Дублина, где Макгрегор часто снимал пентхаус, передает ТАСС.

New York Times подчеркивает, что обвинения не доказаны.

Законы Ирландии ограничивают СМИ в праве называть лиц, обвиняемых в подобных преступлениях, информации по делу Макгрегора в прессу попадает очень мало. Карен Кесслер, представитель Макгрегора, заявила, что решение бойца завершить карьеру не связано с расследованием, которое в отношении него ведет полиция Ирландии, передает РИА «Новости».

Напомним, Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.