Макгрегора задержали в Майами-Бич за ограбление фаната

Полиция штата Флорида задержала в Майами-Бич ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора после того, как спортсмен разбил телефон фаната и унес устройство с собой, сообщила Miami Herald.

По сведениям издания, Макгрегора задержали в понедельник вечером. Боец вышел из отеля и направился в сторону одного из ночных клубов в Майами-Бич, однако по дороге встретился с фанатом, который решил сфотографироваться со спортсменом, передает ТАСС.

Однако ирландец внезапно выхватил телефон, разбил его и ушел, забрав устройство с собой.

Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость гаджета в 1 тыс. долларов.

Правоохранители нашли Макгрегора в своем доме, после чего спортсмен был отправлен в окружную тюрьму Майами-Дейд. Ему были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении. Адвокат ирландца назвал произошедшее «небольшой перебранкой».

Напомним, двумя днями ранее Макрегор закончил отбывать наказание за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.

По информации портала MMA Junkie, спортсмен трудился на общественных работах в двух церквях нью-йоркского района Бруклин, занимаясь ручным трудом пять дней в неделю. Макгрегор также посетил священника, который провел с ним долгую беседу. Помимо этого, впереди его ждет тренинг по управлению гневом.