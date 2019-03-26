Для мужчин разработали таблетку-контрацептив

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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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            26 марта 2019, 21:30

            Текст: Анастасия Норина

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            Во время ежегодной конференции Эндокринного общества в Новом Орлеане ученые из Вашингтонского университета рассказали в своем докладе об успешных клинических испытаниях противозачаточного средства для мужчин.

            В ходе испытаний средство выдали 30 мужчинам, еще 10 человек получали плацебо. В течение 28 дней испытуемые пили по одной капсуле (11-beta-MNTDC) один раз в день во время еды. Доза составляла от 200 до 400 миллиграммов, пишет «Афиша Daily».

            В таблетках содержится форма стероидного гормона прогестерона, благодаря которому блокируется выработка гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH), которые необходимы для выработки сперматозоидов.

            У принимающих 11-beta-MNTDC уровень LH и FSH существенно снижался. Однако в ходе клинических испытаний были выявлены и побочные эффекты: пятеро мужчин из 30 рассказали об изменении либидо, а двое – о слабой эректильной дисфункции. Также были жалобы на головные боли и усталость.

            При этом препарат оказался эффективным средством контрацепции, поэтому его ждут новые исследования.

            В последние годы ученые активно занимаются поиском альтернатив для презервативов и вазэктомии. Несмотря на предложения различных гелей, инъекций и таблеток, ранее эффективных средств для мужской контрацепции изобретено не было.


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