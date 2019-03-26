Для мужчин разработали таблетку-контрацептив

Во время ежегодной конференции Эндокринного общества в Новом Орлеане ученые из Вашингтонского университета рассказали в своем докладе об успешных клинических испытаниях противозачаточного средства для мужчин.

В ходе испытаний средство выдали 30 мужчинам, еще 10 человек получали плацебо. В течение 28 дней испытуемые пили по одной капсуле (11-beta-MNTDC) один раз в день во время еды. Доза составляла от 200 до 400 миллиграммов, пишет «Афиша Daily».

В таблетках содержится форма стероидного гормона прогестерона, благодаря которому блокируется выработка гормонов лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH), которые необходимы для выработки сперматозоидов.

У принимающих 11-beta-MNTDC уровень LH и FSH существенно снижался. Однако в ходе клинических испытаний были выявлены и побочные эффекты: пятеро мужчин из 30 рассказали об изменении либидо, а двое – о слабой эректильной дисфункции. Также были жалобы на головные боли и усталость.

При этом препарат оказался эффективным средством контрацепции, поэтому его ждут новые исследования.

В последние годы ученые активно занимаются поиском альтернатив для презервативов и вазэктомии. Несмотря на предложения различных гелей, инъекций и таблеток, ранее эффективных средств для мужской контрацепции изобретено не было.