После обращений ОНФ региональные органы власти убрали свыше 75% снежных завалов

Активисты ОНФ в ходе ежегодного мониторинга «Снежный фронт» проверили эффективность работы городских и дорожных служб, управляющих компаний по расчистке улиц; органы исполнительной власти очистили свыше 75% заснеженных участков дорог после обращений ОНФ, общая площадь очищенной поверхности составляет более 2,5 млн кв. м, что равняется площади 350 футбольных полей.

За время зимнего периода в ОНФ обратились свыше 4,5 тыс. россиян с жалобами на плохую уборку снега, говорится в сообщении на сайте организации.

За время мониторинга активисты ОНФ провели более 5 тыс. инспекций, проверили качество уборки от снега и наледи крыш многоквартирных домов, внутридомовых территорий, социально значимых объектов, пешеходных зон в местах массового скопления людей. Также проверены места, предназначенные для складирования и утилизации снега.

Основная причина проблемы – недостаточный контроль со стороны муниципальных органов за работой управляющих компаний и городских дорожных служб, отметили в ОНФ.

Общественники проверили территории более 900 социальных объектов по всей стране. Так, активисты ОНФ Псковской области выявили случаи некачественной очистки от снега и наледи территорий около всех проверенных больниц и поликлиник. После обращений к муниципальным властям все нарушения устранили.

«Людям, особенно пожилого возраста, сложно попасть в больницы и поликлиники. Кроме того, при наступлении весны эти территории затопит, людям вновь будет сложно добираться до медорганизации. Тратятся огромные бюджетные деньги, но итоговым результатом люди недовольны», – отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Во время мониторинга эксперты ОНФ выявили места опасного скопления на крышах льда и снега в Республике Коми, Кировской, Вологодской, Орловской, Рязанской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. После рейдов ОНФ в городе Ливны Орловской области вывезено более 20 тыс. кубометров снега и льда, собранных с улиц и крыш многоквартирных домов.

На особом контроле активистов ОНФ – очистка дорог в отдаленных селах и поселках. Так, после обращения Народного фронта очищены дороги около поселков Хромовка, Заречный, Родионово, Сосновый бор, Киргизка Томской области, а также поселков Набережный Оренбургской области и Осинцы Кировской области.

«Сельским дорогам необходимо уделять гораздо большее внимания, потому что зимой из-за обильного снега нет проезда, а весной эти дороги смоет», – рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Оренбургской области Ирина Моргунова.

В регионах остро стоит и проблема обустройства мест складирования и утилизации снега. По сложившейся практике снег с улиц размещают на специальных полигонах, однако их обустройство оставляет желать лучшего. Так, в Курске активисты ОНФ добились закрытия необорудованной площадки для складирования снега вблизи подтопляемых территорий. Незаконные снежные полигоны выявлены в Москве, республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, а также в Архангельской, Белгородской, Кировской, Курганской и Томской областях.

ОНФ продолжит инспекции до полного устранения выявленных в ходе мониторинга недостатков.