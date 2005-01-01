Доклад ЭИСИ: Граждане требуют хозяйственников нового типа

«Для нового поколения региональных управленцев образование не статусная вещь. Современное поколение охотников за знаниями убеждено: именно современные подходы, новые знания и компетенции делают их работу эффективнее», – такой вывод сделали авторы представленного во вторник доклада ЭИСИ. Эксперты отмечают: согласно соцопросам, граждане высоко оценивают результаты работы нового поколения губернаторов.

«Социологи называют этот показатель «легитимность». В данном случае можно говорить об определенной технократической легитимности – доверии хозяйственникам нового типа, решающим конкретные проблемы и задачи развития регионов», – подчеркивают авторы представленного во вторник доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В докладе отмечается: заданный президентом Владимиром Путиным курс на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику с октября 2016 года. По итогам прошедших лет уже можно выделить определенные тренды.

В частности, отмечается, что руководители, которые приступили к управлению регионами в этот период, в целом моложе своих предшественников.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, по данным доклада ЭИСИ, в регионах, где в 2016–2018 годах избраны новые губернаторы, положительные оценки уверенно превалируют. Соцопросы показывают, что наибольший рост позитивных оценок – у 39-летнего главы Ненецкого АО Александра Цыбульского.

По оценке экспертов, высокие рейтинги, говорящие о позитивной оценке жителями регионов работы новых руководителей, фиксируют запрос граждан на «губернаторов-хозяйственников» нового образца.

Если для прошлого поколения региональных руководителей источником знаний и компетенций был «чаще советский опыт, что называлось, «красных директоров», то «новые главы приходят с опытом частного бизнеса и работы в крупных корпорациях», отмечается в докладе.

По мнению экспертов ЭИСИ, «по сути, нынешние так называемые технократы – это такие же «хозяйственники» (в противовес идеологам-партийцам, партийной номенклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления».

Одна из отличительных черт хозяйственников нового типа – иное, чем у губернаторов предыдущего поколения, отношение к наличию научных степеней и званий, подчеркивают эксперты.

«Более половины ушедших в отставку губернаторов имеют ученые степени и научные звания (всего 22 остепененных, из них 9 докторов наук), – отмечается в докладе. – Среди новых глав и выдвинутых врио – 20 человек имеют ученые степени, в том числе 6 докторских». Меньшее число научных степеней и званий определяется не только более молодым возрастом «новичков», но и заметной разницей в отношении к образованию, что подтверждается, в частности, тематиками диссертационных исследований. «У нового поколения они, как правило, более узкие и прикладные», – отмечают эксперты ЭИСИ. Речь идет уже не об ученом звании как об элементе статуса управленца, но об образовании как источнике необходимых управленческих компетенций.

«Это в определенной мере ставка на экспертную и технологическую основу в госуправлении. Сегодня в управление приходит поколение, готовое учиться, меняться и развиваться, привлекая в работу современные подходы и технологии, передовую экспертизу. Знания для них – рабочий инструмент, а не статусная корочка об образовании», – указывают авторы доклада.

Большинство новых глав и нынешних врио руководителей регионов прошли обучение в Высшей школе государственного управления, сформированной на основе лучших в России школ бизнес- и публичного менеджмента, в том числе РАНХиГС, а также Корпоративного института Сбербанка и Московской школы управления «Сколково» с привлечением также международно признанных экспертов.

Кроме того, новые руководители регионов не только готовы осваивать передовые знания сами, но и становятся лидерами в распространении современных подходов, своеобразными наставниками, которые перестраивают работу всего своего окружения. Например, в ходе интервью несколько участников конкурса «Лидеры России» называли в качестве человека, повлиявшего на их профессиональное становление в наибольшей мере, Игоря Артамонова, врио губернатора Липецкой области, долгое время работавшего в региональной сети Сбербанка.