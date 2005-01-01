Доклад ЭИСИ: Граждане требуют хозяйственников нового типа

Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...
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Право оскорблять – это привилегия высших сословий

Сергей Худиев, публицист, богослов
Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
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            Доклад ЭИСИ: Граждане требуют хозяйственников нового типа

               26 марта 2019, 14:46
            Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
            Текст: Олег Исайченко

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            «Для нового поколения региональных управленцев образование не статусная вещь. Современное поколение охотников за знаниями убеждено: именно современные подходы, новые знания и компетенции делают их работу эффективнее», – такой вывод сделали авторы представленного во вторник доклада ЭИСИ. Эксперты отмечают: согласно соцопросам, граждане высоко оценивают результаты работы нового поколения губернаторов.

            «Социологи называют этот показатель «легитимность». В данном случае можно говорить об определенной технократической легитимности – доверии хозяйственникам нового типа, решающим конкретные проблемы и задачи развития регионов», – подчеркивают авторы представленного во вторник доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

            В докладе отмечается: заданный президентом Владимиром Путиным курс на обновление регионального госуправления стал оформляться в комплексную кадровую политику с октября 2016 года. По итогам прошедших лет уже можно выделить определенные тренды.

            В частности, отмечается, что руководители, которые приступили к управлению регионами в этот период, в целом моложе своих предшественников.

            Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, по данным доклада ЭИСИ, в регионах, где в 2016–2018 годах избраны новые губернаторы, положительные оценки уверенно превалируют. Соцопросы показывают, что наибольший рост позитивных оценок – у 39-летнего главы Ненецкого АО Александра Цыбульского.

            По оценке экспертов, высокие рейтинги, говорящие о позитивной оценке жителями регионов работы новых руководителей, фиксируют запрос граждан на «губернаторов-хозяйственников» нового образца.

            Если для прошлого поколения региональных руководителей источником знаний и компетенций был «чаще советский опыт, что называлось, «красных директоров», то «новые главы приходят с опытом частного бизнеса и работы в крупных корпорациях», отмечается в докладе.

            По мнению экспертов ЭИСИ, «по сути, нынешние так называемые технократы – это такие же «хозяйственники» (в противовес идеологам-партийцам, партийной номенклатуре), только на новом уровне развития практик бизнес-управления».

            Одна из отличительных черт хозяйственников нового типа – иное, чем у губернаторов предыдущего поколения, отношение к наличию научных степеней и званий, подчеркивают эксперты.

            «Более половины ушедших в отставку губернаторов имеют ученые степени и научные звания (всего 22 остепененных, из них 9 докторов наук), – отмечается в докладе. – Среди новых глав и выдвинутых врио – 20 человек имеют ученые степени, в том числе 6 докторских». Меньшее число научных степеней и званий определяется не только более молодым возрастом «новичков», но и заметной разницей в отношении к образованию, что подтверждается, в частности, тематиками диссертационных исследований. «У нового поколения они, как правило, более узкие и прикладные», – отмечают эксперты ЭИСИ. Речь идет уже не об ученом звании как об элементе статуса управленца, но об образовании как источнике необходимых управленческих компетенций.

            «Это в определенной мере ставка на экспертную и технологическую основу в госуправлении. Сегодня в управление приходит поколение, готовое учиться, меняться и развиваться, привлекая в работу современные подходы и технологии, передовую экспертизу. Знания для них – рабочий инструмент, а не статусная корочка об образовании», – указывают авторы доклада.

            Большинство новых глав и нынешних врио руководителей регионов прошли обучение в Высшей школе государственного управления, сформированной на основе лучших в России школ бизнес- и публичного менеджмента, в том числе РАНХиГС, а также Корпоративного института Сбербанка и Московской школы управления «Сколково» с привлечением также международно признанных экспертов.

            Кроме того, новые руководители регионов не только готовы осваивать передовые знания сами, но и становятся лидерами в распространении современных подходов, своеобразными наставниками, которые перестраивают работу всего своего окружения. Например, в ходе интервью несколько участников конкурса «Лидеры России» называли в качестве человека, повлиявшего на их профессиональное становление в наибольшей мере, Игоря Артамонова, врио губернатора Липецкой области, долгое время работавшего в региональной сети Сбербанка. 


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