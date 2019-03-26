Дипломантами второго сезона олимпиады «Я – профессионал» стали 3,5 тыс. студентов

Дипломы второго сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» получили около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов были удостоены золотых медалей, сообщила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

«Сегодня у нас 3472 человек стали дипломантами, из них 106 получили золотые медали», – сказала Касамара, передает ТАСС.

Она уточнила, что заявки на конкурс пришли из всех регионов страны, представители 75 регионов стали дипломантами.

Все дипломанты получат денежные призы: бакалавры – от 200 тыс. рублей, магистры – от 300 тыс., а также возможность поступить в ведущие российские вузы и пройти стажировки в крупнейших отечественных компаниях, отметила руководитель олимпиады.

Олимпиада проходила с ноября 2018 года по март 2019 года. Заявки подали более 523 тыс. человек против 295 тыс. участников в прошлом году.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей». Автономная организация учреждена указом президента Владимира Путина 22 мая 2018 года, она объединяет 15 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей» и т.д.



Цель олимпиады – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.