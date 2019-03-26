В Польше столкнулись три военных грузовика США

Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.

После аварии двое военнослужащих были отправлены в больницу для обследования, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Сообщается, что один из грузовиков перевозил несколько ящиков. После инцидента на место прибыла польская полиция.

Сейчас в Польше размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек и многонациональный батальон НАТО, численность которого около тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует увеличить присутствие американских войск в Польше.