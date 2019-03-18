Варшава запланировала увеличение войск США в Польше

Варшава планирует увеличить численность американских солдат в республике, но не создать военную базу в классическом понимании, заявил в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Речь идет о том, чтобы в Польше было увеличено присутствие американских войск, а также вооружения. Вероятно, это не будет база, как второй Мальборк (средневековый замок на севере Польши). Мы с самого начала говорим о том, что речь идет о постоянном присутствии в Польше американских войск», – заявил Спыхальский, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о перспективах появления в стране «Форта Трамп».

Ранее сообщалось, что Польша предложила США разместить у себя американскую бронетанковую дивизию. При этом Варшава выразила готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. При этом в США заявили, что пока не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».

Кроме того, стало известно о закупке Польшей у США 20 ракетных пусковых установок HIMARS дальностью до 300 километров. Варшава потратит 414 млн долларов на эту покупку. Ракеты могут достать до Калининградской области.