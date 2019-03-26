Похищенное полотно Пикассо нашли в Нидерландах

Голландцу Артуру Брэнду удалось найти картину Пикассо, которая была похищена 20 лет назад.

Находкой является «Портрет Доры Маар», написанный художником в 1938 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал NOS.

В 1999 году картина была украдена с яхты саудовского шейха. Тогда поисками занималась полиция Франции, однако после долгих безуспешных поисков картину признали безвозвратно утраченной.

По словам Брэнда, полотно попало в криминальные круги, где его часто использовали для незаконных сделок, в том числе при продажи оружия и наркотиков. «Индиана Джонс» об этом узнал в 2015 году, но только сейчас удалось установить, что это та самая похищенная картина.

Он объявил в розыск, после чего с ним связались представители владельца картины, который даже не догадывался о ее краже. Позже бизнесмен передал полотно Брэнду, который уведомил о находке французскую и голландскую полицию.

«Он думал, что Пикассо был предметом законной сделки. Оказалось, что сделка действительно была законной, а вот метод оплаты – нет», – рассказал Брэнд.

На сегодняшний день картина оценивается в 25 млн евро. На ней изображена французская художница и фотограф Дона Маар.

Артура Брэнда прозвали «Индианой Джонсом мира искусства», поскольку он занимается поисками давно потерянных предметов искусства. В ноябре ему удалось найти мозаику Святого Марка, которая пропала из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения в 1974 году.