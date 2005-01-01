США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.

Целью законопроекта является кодификация запрета на экспорт в Венесуэлу определенных видов американского оружия, оборонных изделий и включение в черный список аппаратуры для наблюдения, резиновых пуль и других средств для борьбы с преступностью, передает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора отчитал госсекретаря Майка Помпео за внешнюю политику США. Помпео заявил Лаврову о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы. Глава МИД России ответил, что попытки США организации госпереворота в республике нарушают устав ООН и являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела чужого государства.